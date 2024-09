Gabigol faz agradecimento à patrocinadora após fim de parceria de mais de uma década

Gabigol publicou uma espécie de carta de despedida à Nike, marca esportiva que o patrocinou por mais de uma década, nas redes sociais. O contrato entre as partes se encerrou, e o atacante do Flamengo deverá anunciar uma nova parceria em breve.

Na publicação via stories, Gabriel recorda situações que o eternizaram na história do Flamengo em que esteve acompanhado da Nike. O jogador também cita os Jogos Olímpicos do Rio 2016 como outro momento impactante da parceria. Pouco depois da postagem, a assessoria de Gabigol, em contato com o ‘Mundo Rubro-Negro’, confirmou o fim do vínculo entre as partes.

Agradecimento à Nike

No início do texto, Gabigol ressalta o período de parceria com a Nike: “Mais de uma década”. O atacante segue a despedida em tom de agradecimento pelos sonhos realizados durante a carreira junto ao patrocinador.

“Juntos, realizamos sonhos. Chegamos ao ouro olímpico, conquistamos a América duas vezes, além de tantas outras conquistas, gols e recordes! O caminho não foi fácil, mas conseguimos! Obrigado, Nike, por estar comigo em todos esses momentos. Por dividir tanta coisa boa! Minha gratidão a tudo que vivemos! Obrigado”, escreveu o atacante.

Gabigol polemiza nas redes sociais

O atacante do Flamengo apagou todas as fotos que estavam em seu perfil do Instagram, inclusive as que aparecia vestido com uniforme do clube. A atitude pegou torcedores de surpresa e causou um alvoroço nas redes sociais, com suposições de uma saída do Rubro-Negro.

Gabi mantém apenas a foto do aniversário, junto aos familiares, em seu feed no momento. O jogador celebrou a data com os pais, Lindalva e Valdemir, e com a irmã Dhiovanna Barbosa, em sua mansão na Barra da Tijuca.

Retorno ao Flamengo

O Rubro-Negro trabalha com a expectativa de contar com Gabigol já no duelo de volta contra o Bahia, no Maracanã, pela Copa do Brasil. A decisão está marcada para o dia 12 de setembro, após a paralisação da Data-Fifa. O atacante, por sua vez, voltou aos treinamentos no dia 26 de agosto e tem avançado bem nesta fase final de recuperação.

Gabriel Barbosa tem desfalcado o Flamengo devido à lesão muscular na coxa esquerda. O atacante deixou o campo durante a vitória sobre o Bolívar, pela Libertadores, minutos depois de entrar em campo e não atua desde então.

