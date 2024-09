Globo almeja transmitir grande competição internacional em 2025

A TV Globo se movimenta nos bastidores após perder a exclusividade da transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025 em TV aberta. Isso porque a Record chegou a um acordo com a Liga Forte União. Com isso, a emissora da família Marinho demonstrou insatisfação com este cenário. Tanto que abriu negociações para adquirir o direito de exibir partidas de relevante torneio em nível internacional.

Trata-se do Mundial de Clubes de 2025 que, aliás, terá novo formato a partir do ano que vem. As tratativas ocorrem com a Fifa, responsável por organizar a competição. De acordo com informações da coluna “F5”, a oferta foi enviada no fim de agosto e a Globo adotou discurso otimista para um desfecho positivo.

O Mundial de Clubes do próximo ano vai representar um dos eventos esportivos mais impactantes. Afinal, irá reunir 32 equipes, entre eles grandes clubes europeus como Bayern de Munique, Manchester City, PSG e Real Madrid. Os representantes brasileiros já confirmados serão Flamengo, Fluminense e Palmeiras. A previsão é que a disputa da competição ocorra em junho de 2025. A emissora carioca aposta na popularidade das principais equipes.

Globo perde exclusividade na transmissão de jogos da Série A

A Globo não terá mais a exclusividade na exibição de partidas do Campeonato Brasileiro em TV aberta. Afinal, a Record fechou acordo com os clubes que integram a Liga Forte União por dois anos. A emissora de Edir Macedo inicia a transmissão de compromissos esportivos em janeiro com o Campeonato Paulista.

Posteriormente, a Globo começa suas transmissões esportivas com a Supercopa. A partir de abril, os dois canais vão dividir a exibição de jogos de equipes da Série A. A emissora carioca vai exibir partidas dos clubes que fazem parte da Libra como mandantes, enquanto a Record de times da Liga Forte União.

