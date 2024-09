Osimhen define futuro e está de saída do Napoli

Victor Osimhen está perto de deixar o Napoli - (crédito: Foto: Isabella Bonotto/AFP via Getty Images)

Uma das principais novelas deste mercado de transferências na Itália parece ter chegado ao fim nesta segunda-feira (2). Após tentativas frustradas de se transferir para o Chelsea e até para a Arábia Saudita, Victor Osimhen finalmente encontrou um novo clube. Isto porque, segundo informações da imprensa italiana, em especial do jornalista Gianluca Di Marzio, só falta finalizar a documentação e realizar os exames médicos para o nigeriano, que pertence ao Napoli, ser oficialmente emprestado ao Galatasaray, da Turquia.

Além disso, o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências do futebol europeu, complementa a informação. Ao mesmo tempo, ele afirma que o Galatasaray concordou em arcar com o salário de Osimhen durante sua permanência na Turquia, cerca de 10 milhões de euros (R$ 62,2 milhões) até o final da temporada. O acordo de empréstimo, no entanto, não inclui opção ou obrigação de compra.

Dessa maneira, o Napoli resolve um problema para a sequência da temporada. Isto porque o clube optou por não inscrever Osimhen no Campeonato Italiano, o que custaria mais de um milhão de euros mensais em salário para um jogador que está fora dos planos.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.