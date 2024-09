Seleção Brasileira realiza primeiro treino em Curitiba. Veja como foi!

Ainda com o grupo incompleto, o técnico Dorival Júnior dirigiu, na tarde desta segunda-feira (2), o primeiro treinamento da Seleção Brasileira em Curitiba, visando os jogos das Eliminatórias deste mês, contra Equador e Paraguai. No CT do Athletico, o treinador comandou atividades especializadas.

A imprensa, aliás, teve acesso apenas aos primeiros 30 minutos.

No total, 14 jogadores se apresentaram em Curitiba. Desses, Pedro, Gerson, Willian, Lucas Moura e Estêvão, que atuam no futebol brasileiro e estiveram em campo no final de semana, realizaram apenas trabalho de aquecimento no gramado. Posteriormente, foram para a academia.

O restante do grupo realizou trabalho no campo. As atividades contaram com um trabalho físico e com ações visando passes rápidos e finalizações. Aliás, por conta do número de atletas, não foi possível realizar outros trabalhos mais específicos.

Em resumo, no final do treinamento, os jogadores realizaram um roda de bobinho.

Treino de terça-feira

Para o segundo dia de treinamento em Curitiba, a expectativa é que os 23 convocados estejam com a delegação. Após o jogo contra o Equador na sexta-feira, no Couto Pereira, a Seleção Brasileira encara o Paraguai, em Assunção, no dia 10 de setembro.

