Novo lateral, Vitinho faz primeiro treino no Botafogo

O lateral-direito Vitinho, um dos reforços que chegou nesta janela de transferência ao Botafogo, realizou seu primeiro treino nesta segunda-feira (2) junto com o elenco profissional no CT Lonier. Os jogadores tiveram folga no domingo depois da vitória contra o Fortaleza por 2 a 0 no Nilton Santos, no sábado (31).

Vitinho chegou ao Alvinegro junto ao Burnley, da Inglaterra, após alguns dias de negociação. O jogador, portanto, foi anunciado oficialmente na última sexta-feira (30). E, no dia seguinte, esteve presente na partida em que o clube carioca retomou a liderança do Campeonato Brasileiro.

Como o lateral estava atuando pelo o clube inglês, ele não deve demorar para estrear no Botafogo. Inclusive, foi um dos motivos que a negociação deu uma travada. O técnico Scott Parker não queria abrir mão de Vitinho, que começou a temporada bem, e esperava contar com o jogador para a sequência.

Apesar do treino desta segunda-feira, o Alvinegro vai aproveitar a Data Fifa e fazer uma pausa de seis dias antes de retomar a preparação para as partidas. Assim, o próximo compromisso é no sábado, dia 14, quando recebe o Corinthians, pelo Brasileirão.

Dessa forma, aliás, Vitinho pode ser uma das opções para o técnico Artur Jorge que, no momento, conta apenas com Mateo Ponte disponível na posição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.