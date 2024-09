Corinthians tenta fechar com atacante do Tijuana no último dia da janela

Tijuana's Carlos Gonzalez (L) fights for the ball with Monterrey's Jorge Rodriguez during the Liga MX Apertura tournament football match between Tijuana and Monterrey at the Caliente Stadium in Tijuana, Baja California State, Mexico, on August 23, 2024. (Photo by Guillermo Arias / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

O Corinthians tem poucas horas para viabilizar mais uma contratação no último dia da janela de transferências. O nome da vez no Timão é o atacante Carlos González, de 31 anos, que atua no Tijuana, do México.

Os paulistas aguardam apenas o aval do clube da América do Norte pelo empréstimo do atleta e buscam resolver os últimos trâmites burocráticos para fechar a contratação. Afinal, já tem conversas avançadas com o jogador paraguaio. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samir Carvalho.

Dessa maneira, o Timão tem apenas até o fim do dia para assinar contrato e registrar o reforço no sistema da Fifa. A inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF pode ser feito posteriormente.

González foi revelado pelo Magallanes, do Chile, e tem passagens por outros clubes do país, como Santiago Wanderers, San Marcos e Huachipato. Em seguida, foi para o futebol mexicano, onde atuou por Necaxa, Pumas, Tigres, Toluca e, por fim, Tijuana, onde está desde 2023. O atacante tem 15 jogos pela seleção do Paraguai.

Caso acerte com o Corinthians, González será o terceiro atacante contratado pelo clube nesta janela de transferências. Afinal, Talles Magno e Héctor Hernández chegaram para suprir a carência no setor. Vale destacar que o Timão tentou também Gonzalo Plata (que fechou com o Flamengo), Arthur Cabral e Alex Arce.

