Atacante rescinde com o Fluminense e assina com o Botafogo-SP

O atacante Alexandre Jesus não é mais jogador do Fluminense. Nesta segunda-feira (2), a rescisão do jogador surgiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, ele assinará em definitivo no Botafogo-SP.

Aos 22 anos, o atacante estava emprestado ao time de Ribeirão Preto, que disputa a Série B do Brasileirão. Vivendo boa fase (quatro gols em dez partidas), ele seguirá, então, na Pantera, com contrato até o fim de 2027.

Com isso, o time do interior de São Paulo ficará com 50% de seu direitos econômicos; 30% seguirão com o atleta e 20% com o Flu. Após sair da base do Cruzeiro, Alexandre Jesus assinou com o Tricolor carioca em 2021, passando por empréstimo na Tombense, em 2023.

Pelo profissional do time das Laranjeiras, atuou em 15 partidas, anotando um gol e uma assistência no período. Ele entrou em quatro partidas pelo Fluminense em 2024, sendo todas pelo Campeonato Carioca. Depois disso, foi, por empréstimo, para o Botafogo-SP, onde se destaca com gols.

Dessa forma, ele é o artilheiro da Pantera na Série B, com quatro gols marcados. Três deles, aliás, foram nas últimas quatro partidas do time do interior paulista na competição. O Botafogo é o 14º colocado no torneio e luta contra o rebaixamento à Série C do Brasileiro.

