Fluminense anuncia a contratação do lateral Gabriel Fuentes

O Fluminense anunciou, nesta segunda-feira (02/09), a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes. O jogador colombiano de 27 anos, que estava no Junior Barranquilla-COL, se apresentou no CT Carlos Castilho e assinou vínculo em definitivo com o Tricolor até agosto de 2028.

A proposta apresentada pelo Fluminense foi de US$ 1,2 milhão (aproximadamente R$ 6,6 milhões, de acordo com a cotação atual) para adquirir 60% dos direitos econômicos de Gabriel Fuentes.

“Estou muito feliz e agradecido a Deus pela grande oportunidade de estar em um clube tão grande como é o Fluminense. Estou ansiosa para poder estar em campo e dar o melhor de mim. Meu desejo é dar muitas alegrias a essa equipe e à torcida, que merece muito. Assisti ao jogo de ontem (domingo) e foi maravilhoso ver o ambiente e a grande vitória. Estou feliz de estar aqui”, disse o jogador.

Gabriel Fuentes, aliás, foi sugerido como reforço ao Flu por meio de intermediários e agradou à diretoria tricolor. O contrato do lateral com o Junior Barranquilla era válido até dezembro de 2025.

“Sou muito grato aos torcedores, que desde o momento que souberam da possibilidade da minha chegada me enviaram mensagens, comentaram em meu Instagram e fizeram eu me sentir acolhido. Venho para entregar o melhor de mim com muito profissionalismo, coração e garra sempre para este time”, concluiu.

Já jogou na Libertadores

Nesta edição da Conmebol Libertadores, o jogador colombiano, aliás, foi titular em todas as partidas. Atuou, assim, nos seis jogos da fase de grupos e o primeiro do mata-mata contra o Colo-Colo. Durante esses confrontos, ele marcou um gol e deu uma assistência, ganhando a simpatia dos torcedores colombianos.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.