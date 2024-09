Corinthians e Flamengo rivalizam nas redes sociais e somam juntos quase 100 milhões de seguidores

Corinthians e Flamengo se enfrentaram na Neo Química Arena, no domingo (1), pelo Brasileirão. O Timão levou a melhor e venceu o Rubro-Negro por 2 a 1. Além da rivalidade consolidada dentro das quatro linhas, os dois clubes mais populares do Brasil também duelam nas redes sociais e são donos do maior alcance e visibilidade.

Só o Flamengo, por exemplo, soma 59,3 milhões de seguidores nas cinco principais plataformas digitais, como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube, e lidera neste quesito. O Corinthians aparece logo atrás, com 36,9 milhões. São Paulo e Palmeiras possuem mais de 22 milhões e fecham o ranking dos quatro primeiros.

Ranking de novas inscrições

Segundo a pesquisa mais recente do Ibope Repucom, o Rubro-Negro também liderou o ranking de novas inscrições do último semestre, com mais de 1,8 milhão de inscrições nas cinco principais mídias sociais. Já o alvinegro ficou em primeiro lugar no mês de junho, com cerca de 273 mil novos inscritos. Considerando apenas Twitter, Instagram e TikTok, por exemplo, os dois clubes juntos possuem mais de 60 milhões de seguidores.

“Uma base de seguidores que tenha proporção com o número de torcedores que aparecem em pesquisas de tamanho de torcida sem dúvida é uma fortaleza que pode ser explorada não só na relação com patrocinadores mas também na comunicação direta, entendimento de perfil, demografia e monetização”, disse Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da “ESPM”.

De acordo com os dados do Ibope Repucom, o volume de novos seguidores nas contas oficiais das equipes brasileiras disparou em 2024. O primeiro semestre do ano registrou cerca de 12 milhões de inscrições nas cinco principais mídias sociais.

“Corinthians e Flamengo, sem dúvidas, fazem parte dos clubes que apresentam maior potencial do Brasil nas plataformas, com força para aprimorar cada vez mais os lucros nas redes sociais. Porém, não basta ter um grande número de seguidores sem uma estratégia para capitalizar e gerar engajamento nesta conjuntura. É fundamental que os times estejam cada vez mais atentos com a monetização nas mídias sociais”, afirmou Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports.

Fatores importantes neste cenário

Para Thiago Freitas, COO da ROC Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo rapper Jay-Z, diversos fatores impactaram para que os times chegassem nesse patamar de popularidade nas redes sociais.

“É cada vez menor o percentual dos torcedores de cada clube que frequente regularmente seus jogos, enquanto o acesso a redes sociais é cada vez mais precoce entre as crianças, e toma cada vez mais tempo dos adultos. O tempo dedicado a elas, a atenção das pessoas, tem um valor, e os clubes já sabem o que fazer para que seus torcedores ou simpatizantes passem mais tempo assistindo a conteúdo produzido por eles. Hoje, aliás, nenhum patrocinador assina contrato com clubes sem cobrar, avaliar e comparar esses números. São espaços e janelas de exposição de suas marcas já mais importantes que as da televisão aberta”, aponta Thiago.

Ranking Geral (Pesquisa mais recente da Ibope – ranking de agosto/2024)

Somando Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok e YouTube

1. Flamengo: 59.302.057

2. Corinthians: 36.998.125

3. São Paulo: 22.269.803

4. Palmeiras: 22.068.364

5. Santos: 13.860.774

6. Vasco: 13.615.873

7. Grêmio: 11.986.563

8. Atlético-MG: 11.326.485

9. Cruzeiro: 10.333.851

10. Fluminense: 9.234.225

11. Internacional: 7.835.570

12. Chapecoense: 6.177.522

13. Botafogo: 5.802.251

14. Sport: 5.255.967

14. Bahia: 5.148.300

Corinthians

Twitter: 7.9 mi

Instagram: 11,8 mi

Tik Tok: 4,2 mi

Facebook: 11 mi

Youtube: 2,17 mi

Flamengo

Twitter: 10,8 mi

Instagram: 20,4 mi

Tiktok: 8,4 mi

Facebook: 13 mi

Youtube: 7,02 mi

