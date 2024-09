Olympiacos anuncia contratação de Willian

Willian é anunciado como reforço do clube grego na reta final da janela de transferências - (crédito: Foto: Divulgação/Olympiacos)

O Olympiacos, da Grécia, anunciou oficialmente nesta segunda-feira (2) a contratação de Willian. O atacante brasileiro, de 36 anos, estava sem clube desde que deixou o Fulham, onde jogou nas últimas duas temporadas no futebol inglês.

Além disso, o brasileiro chegou a ter outras ofertas nesta janela de transferências, como da Arábia Saudita. No entanto, o atacante optou em seguir no futebol europeu e acertou com o atual campeão da Liga Conferência.

Willian anunciou a saída do Fulham há pouco mais de duas semanas e deixa o clube inglês com 67 jogos, dez gols e sete assistências em duas temporadas na equipe.

O brasileiro carrega outras passagens por clubes como Shakhtar Donetsk, Chelsea, Arsenal e Corinthians.

