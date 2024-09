Fluminense vai nomear estádio de Xerém em homenagem a Marcelo

O Fluminense vai rebatizar o nome do Estádio Vale das Laranjeiras em homenagem a Marcelo. Em solenidade marcada para a próxima quinta-feira, o estádio de Xerém, onde as categorias de base do clube atuam, receberá o nome de Estádio Marcelo Vieira.

O evento, aliás, contará com a presença de Marcelo, sua família, amigos e convidados. Os times de base de várias categorias e do futebol feminino também farão parte da celebração.

Antes de ganhar o nome do eterno camisa 12, o local, afinal, passou por algumas transformações nas últimas semanas. Além de ajustes estruturais, foi criada uma nova identidade visual, com graffitis assinados pelos artistas plásticos Marcelo Ment e JC.

Toda a trajetória do lateral – desde seu início em Xerém, passando por Real Madrid e Seleção Brasileira, até o retorno ao Fluminense para conquistar a Glória Eterna – está no muro da arquibancada do estádio. O túnel de acesso do CT ao campo de jogo, aliás, recebeu pintura especial.

De Xerém para a Glória Eterna

Marcelo, aliás, é uma das grandes joias das categorias de base do Fluminense. O jogador chegou a Xerém com apenas 13 anos de idade, oriundo do futsal tricolor. Depois de passar pelas equipes infantil, juvenil e júnior, quando morou nas instalações do CT Vale das Laranjeiras, foi promovido aos profissionais em 2005, com 17 anos. Os lances de habilidade e técnica despertaram a atenção das principais equipes do mundo, e ele se transferiu para o Real Madrid em novembro de 2006. Mas era apenas um até logo.

Além de se eternizar como um dos grandes ídolos da história do time espanhol, Marcelo também construiu carreira na Seleção Brasileira. Ao todo, foram 58 jogos vestindo a Amarelinha, com seis gols. Ele ganhou o título da Copa das Confederações de 2013 e as medalhas de prata e bronze nos Jogos Olímpicos de Londes-2012 e Pequim-2008, respectivamente.

Ao retornar ao Fluminense, Marcelo se consolidou como um dos grandes da história do clube. Ajudou a equipe nas conquistas da Conmebol Libertadores 2023, Conmebol Recopa 2024 e do Carioca 2023.

