Botafogo inicia conversas para contratar Alex Telles

O Botafogo segue tentando reforçar o time para a reta final da temporada. O Alvinegro tem interesse na contratação do lateral-esquerdo Alex Telles, que ficou livre no mercado após rescindir contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. A informação é do “O Globo”.

Como está sem contrato, Alex Telles poderia ser contratado por qualquer clube brasileiro mesmo após o fechamento da janela de transferências, às 23h59 desta segunda-feira (2/9).

O clube carioca, aliás, já abriu conversas para tentar a contratação de Alex Telles, mas reconhece que há uma “concorrência pesada” pelo lateral. O jogador tem passagem por clubes europeus, como Inter de Milão, Porto e Manchester United.

Alex Telles deixou o Al-Nassr em “comum acordo” por conta do limite de estrangeiros propostos pela federação da Arábia Saudita. O lateral, aliás, fez 44 partidas pela equipe, com três gols e seis assistências.

O Botafogo também havia tentado a contratação de Alex Sandro, que acertou com o Flamengo. Atualmente, o Alvinegro tem Hugo e Marçal como opções e Cuiabano. O último lesionou a coxa direita no sábado, contra o Fortaleza, e realizará novos exames nesta terça-feira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.