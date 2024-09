Flamengo confirma venda de Igor Jesus para clube português

O Flamengo anunciou a venda de Igor Jesus, nesta segunda-feira. O Rubro-Negro recebeu oferta de R$ 12 milhões do Estrela Amadora (POR) e concluiu a negociação no último sábado (31).

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a venda de 50% do atleta Igor Jesus ao Estrela da Amadora, de Portugal. O contrato será por quatro temporadas. O Rubro-Negro permanece com os outros 50% dos direitos. Agradecemos pela dedicação, profissionalismo, e desejamos sucesso na sequência da carreira do Garoto do Ninho”, publicou.

Igor Jesus ganhou oportunidades sob o comando do técnico Tite no início do ano, principalmente durante o Campeonato Carioca. No entanto, após o começo do Brasileirão e da Libertadores, o atleta perdeu espaço e pouco atuou pelo Flamengo.

Assim, o Flamengo finalizou a janela de transferências com duas saídas e quatro chegadas. Além de Carlos Alcaraz, Gonzalo Plata, Alex Sandro e Michael também foram contratados pelo Rubro-Negro. David Washington até entrou na mira do Mais Querido, mas o Chelsea (ING) não gostou dos termos e não aceitou emprestar o atleta.

