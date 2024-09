Al-Ittihad anuncia contratação de Danilo Pereira, ex-PSG

Danilo Pereira anunciado como reforço do Al-Ittihad na reta final da janela de transferências - (crédito: Foto: Divulgação)

Danilo Pereira foi anunciado como novo jogador do Al-Ittihad. O volante português, de 32 anos, deixa o PSG, onde atuava desde a temporada 2020/2021, após ter chegado do Porto, e agora terá sua primeira experiência no futebol saudita.

Além disso, Danilo estava na miro do Porto nesta janela de transferências, mas o clube desistiu da negociação devido ao alto valor exigido pelo PSG.

Na temporada passada, Danilo disputou 34 jogos, com um gol marcado e uma assistência.

