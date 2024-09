Botafogo acerta a contratação de Alex Telles

O Botafogo acertou a contratação do lateral-esquerdo Alex Telles. O jogador vai assinar contrato até dezembro de 2026 e estava livre no mercado desde que rescindiu com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Alex Telles tem 31 anos e estava na Seleção Brasileira que disputou a última Copa do Mundo. O jogador tem 12 partidas oficiais com a Amarelinha.

O lateral-esquerdo rescindiu com o Al-Nassr porque o clube saudita extrapolou o limite de estrangeiros. Com a camisa do time treinado por Luís Castro, Alex Telles fez 44 jogos, com três gols e seis assistências.

Antes, Alex Telles teve passagens por Galatasaray, Inter de Milão, Porto, Manchester United e Sevila, durante oito anos na Europa. O Botafogo será o terceiro clube brasileiro do lateral-esquerdo, que foi revelado pelo Juventude e atuou pelo Grêmio antes de deixar o país. Também tem passagens pela Seleção Brasileira e jogou a Copa do Mundo de 2022.

O Botafogo também havia tentado a contratação de Alex Sandro, que acertou com o Flamengo. Atualmente, o Alvinegro tem Hugo e Marçal como opções e Cuiabano. O último lesionou a coxa direita no sábado, contra o Fortaleza, e realizará novos exames nesta terça-feira.

