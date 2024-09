Atlético precisa vender jogadores para cumprir meta orçamentária de saídas

A diretoria do Atlético-MG precisa vender jogadores para atingir a meta orçamentária estipulada para o clube. Até agora, o Galo não conseguiu alcançar os R$ 64 milhões previstos para esta temporada com a venda de atletas. Fez apenas a metade do valor: R$ 32,9 milhões.

Desse modo, conforme o CEO Bruno Muzzi mencionou, o Galo arrecadou cerca de R$ 30 milhões até o momento. No entanto, ainda faltam R$ 35 milhões para fechar o orçamento deste ano, e essa quantia pode ser obtida com a venda de jogadores.

O plano inicial do Atlético era arrecadar R$ 64 milhões com a venda de atletas em 2024. Esse valor foi apresentado pelo clube em um documento mostrado ao treinador Gabriel Milito durante as negociações com o argentino, que ocorreram entre março e abril desta temporada.

Contudo, atualmente, a única possibilidade concreta de venda é a do meia-atacante Alisson, criado na base do clube, mas, até agora, as negociações se limitaram a sondagens e propostas que não agradaram à diretoria do Galo. Além das vendas de jogadores, também estão incluídos nessa conta parcelas de negociações anteriores, mecanismos de solidariedade e quaisquer outros valores referentes a transferências.

Todavia, até o momento, o Galo conseguiu lucrar aproximadamente R$ 32,9 milhões, valor que representa quase metade da meta orçamentária estipulada.

Vendas do Atlético em 2024

Jemerson (Grêmio): R$ 3 milhões

Edenilson (Grêmio): custo zero

Patrick (Santos): R$ 5 milhões (valores a receber parcelados somente em 2025)

Pavón (Grêmio): R$ 20 milhões

Paulo Henrique (Vasco): R$ 4,9 milhões

