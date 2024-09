Fábio Carille acata pedido da diretoria para recuperar prestígio no Santos

Fábio Carille está pressionado no comando técnico do Peixe - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O técnico Fábio Carille está pressionado no Santos. Logo depois do empate contra a Ponte Preta, a torcida pediu a cabeça do comandante, porém a diretoria resolveu bancar a sua continuidade no cargo e espera uma reação na próxima rodada. O jogo é contra o Brusque, fora de casa, no sábado (7).

Com a semana livre, o treinador foi chamado pela diretoria e ouviu o pedido para que ele alterasse a programação de treinos. Ao invés de uma atividade por dia, o presidente Marcelo Teixeira e seus pares queriam dois treinos diários. O comandante ouviu e acatou a ordem dos cartolas.

Nesta segunda-feira (2), a comissão técnica de Fábio Carille e seus comandados foram a campo em dois períodos para mostrar serviço e, como consequência, uma partida mais aceitável pela próxima jornada na busca contra o acesso.

Vale citar, que atualmente, o Santos aparece com uma marca negativa de três jogos sem vencer na Série B. Por conta disso, a equipe deixou a liderança e viu o Novorizontino ultrapassar e ficar na ponta da tabela.

Apesar de viver um período de instabilidade na competição, o último triunfo do Santos foi justamente fora de casa. Diante do Paysandu, no Mangueirão, vitória por 3 a 0 com show de Guilherme.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.