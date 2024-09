Segunda insana! Veja as contratações dos clubes brasileiros no último dia de janela

As últimas horas da janela de transferências foram insanas para os clubes brasileiros. A famosa “correria” para fechar com aquele reforço pontual ou até mesmo rechear o elenco estão no último dia de mercado da bola. Além disso, nomes estrangeiros apareceram com frequência, nesta segunda-feira (2/9).

Ao todo, 11 nomes movimentaram o último dia da janela de transferências. É certo que alguns jogadores já estavam acertados com o clube há algum tempo, porém foram oficializados somente nesta segunda. Inclusive, oito atletas são estrangeiros.

Último dia de janela de transferências

De forma surpreendente, o Botafogo chegou em acordo com o lateral-esquerdo Alex Telles, que estava no Al Nassr. Ele vai assinar um contrato de dois anos e meio com o Alvinegro. Além dele, o clube também acertou o retorno do zagueiro Adryelson.

O Corinthians corre contra o tempo para tentar acertar com o atacante Carlos González, do Tijuana. O jogador, aliás, está apalavrado com o Timão, que precisa do aval do clube mexicano para registrar o paraguaio na Fifa.

Além deles, o Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, que estava no Junior Barranquilla. Ele assinou em definitivo com o Tricolor até agosto de 2028.

Na segunda divisão, o Santos foi o que mais contratou no dia. O Peixe, aliás, fechou com o zagueiro Luan Peres e os atacantes uruguaio Laquintana e Yusupha Njie, da Gâmbia.

O São Paulo contratou o lateral-esquerdo Jamal Lewis e o volante Santiago Longo. A dupla, aliás, chega por empréstimo do Newcastle (ING) e do Belgrano (ARG), respectivamente. Ambos os contratos têm validade de um ano, mas com opção de compra ao final do período.

Já o Vasco trouxe o suíço Máxime Dominguez. Meio-campista foi contratado junto ao Gil Vicente, de Portugal. O atleta chega ao Rio nesta quarta-feira para assinar contrato. Além dele, o jovem Ian Glavinovich, do Newell’s Old Boys (ARG), vai chegar ao Cruz-Maltino.

Por fim, o Bragantino, aliás, está prestes a fechar as contratações do atacante Carlos Vinícius, do Fulham-ING, e o zagueiro colombiano Sergio Palácios, do Once Caldas-COL.

Confira:

Botafogo: Adryelson e Alex Telles

Corinthians: Carlos González

Fluminense: Gabriel Fuentes

Santos: Luan Peres, Laquintana e Yusupha Njie

São Paulo: Jamal Lewis e Santiago Longo

Vasco: Maxime Dominguez e Glavinovich

