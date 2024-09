São Paulo bate Ferroviária e abre vantagem na semifinal do Brasileirão Feminino

Nesta segunda-feira (2), o São Paulo bateu a Ferroviária-SP por 2 a 1, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Os gols do Tricolor saíram com Dudinha e Ariel Godoi. Enquanto isso, a Locomotiva marcou com Mycaelly. Agora, o Tricolor joga pelo empate para avançar. Por outro lado, cabe a Ferroviária vencer por dois gols ou mais para carimbar uma vaga na final. Se devolver o placar mínimo, a vaga será definida nos pênaltis.

Calendário

O confronto da volta entre São Paulo e Ferroviária será no domingo (8), na Fonte Luminosa, em Araraquara.

O jogo

Os primeiros 45minutos foram disputados de forma dura pelas duas equipes. São Paulo e Ferroviária distribuíram reclamações a equipe de arbitragem e o clima ficou quente em alguns momentos. Foram quatro cartões amarelos na etapa inicial.

Quando as duas equipes se preocuparam com a parte futebolística, criaram boas oportunidades. A Ferroviária teve a principal chance com Rafa Soares, que acertou o poste. Por outro lado, o São Paulo atacou de forma intensa até abrir o placar com Dudinha. Ao se livrar da marcação, ela deu de bico para vencer a goleira Luciana.

No segundo tempo, a Ferroviária se lançou ao ataque e deu calor no São Paulo. O prêmio veio aos 18 minutos. Mycalla recebeu em velocidade, cortou a marcação e bateu sem chances para a goleira Carlinha, 1 a 1.

Melhor em campo, a Locomotiva não deu espaço para o São Paulo e o gol ficou maduro. Porém, o castigo veio aos 29 minutos. Na cobrança de escanteio, Bia Menezes cabeceou, Luciana defendeu e Ariel Godoi empurrou para o fundo da rede e deu números finais ao jogo, 2 a 1.

