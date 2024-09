Internacional acerta a contratação do lateral-direito Braian Aguirre

O lateral em ação pelo Lanús, da Argentina - (crédito: Foto: André Penner via Getty Images))

O Internacional anunciou no final da janela de transferências, nesta segunda-feira (2), a chegada de Braian Nahuel Aguirre. O lateral assinará contrato com o Colorado até 2027.

Todavia, para contratar o jogador do Lanús, da Argentina, o Internacional pagará cerca de US$ 1,4 milhão (R$ 7,91 milhões pela cotação atual) por 50% dos direitos econômicos, além de bônus por metas a serem atingidas pelo atleta no clube gaúcho.

Contudo, a negociação foi facilitada pelos dirigentes que participaram das conversas: o diretor de futebol e jurídico Felipe Dallegrave e o gerente de mercado Ricardo Sobrinho, o Caco. Eles, portanto, superaram duas recusas do Lanús, a primeira por empréstimo e a segunda pela compra de 30% dos direitos.

Veja os reforços do Internacional para a sequência de 2024

Aos 24 anos, o lateral realizará exames médicos na sexta-feira (6). A chegada a Porto Alegre está marcada para terça-feira. No total, defendendo o time argentino, ele disputou 146 partidas, marcou cinco gols e fez oito assistências.

Aguirre, aliás, chega para disputar posição com Nathan, que também foi contratado recentemente. O clube conseguiu rapidamente substituir Bustos e Hugo Mallo. Contudo, além de Aguirre, o Internacional trouxe Agustín Rogel, Clayton Sampaio e Bruno Tabata como reforços para a sequência da temporada. Apenas Clayton ainda não estreou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.