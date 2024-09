Brasil x França, Mundial feminino Sub-20: onde assistir, escalações, arbitragem

Após golear Fiji por 9 a 0 na estreia do Mundial Sub-20, a Seleção Brasileira feminina volta a campo nesta terça-feira (3/9) em novo confronto pelo Grupo B desta competição que se realiza na Colômbia. Mas, desta vez, o adversário será bem mais duro: trata-se da França, que na estreia ficou no 3 a 3 com o Canadá. O jogo será no Atanasio Girardot, em Medellin, às 19h (de Brasília).

O Mundial conta com seis grupos de quatro. Os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados avançam de fase. Assim, caso o Brasil vença o duelo contra as francesas, já se garantem na próxima fase.

Onde assistir

Os canais SporTV, Cazé TV e Fifa+ transmitem a partir das 19h (de Brasília).

Como está o Brasil

A boa estreia diante do frágil selecionado de Fiji motivou muito o Brasil para o restante da competição. O time é qualificado, com destaque para Vitória Amaral – que fez dois gols na estreia – e Priscila, que defendeu a seleção principal, medalha de prata nos Jogos Olímpicos, é a principal estrela. O Brasil joga num esquema com três zagueiras e Guta, que atua nos Estados Unidos, é a principal peça defensiva. Mas a técnica Rosana segue sem Maiara Niehues, do Sporting-POR, e Dudinha, que ainda não se apresentaram. Porém, só devem chegar caso a seleção confirma classificação a segunda fase. Assim, ela repetirá a equipe que começou na estreia.

Como está a França

As francesas vieram de um jogo duro com o Canadá. A técnica Sandrine Hingler vai repetir a base da estreia e tem apenas uma dúvida. No ataque, Mossard está com dores musculares e pode ceder a vaga para (Liana Joseph). O destaque desta equipe é a outra atacante, Scannapieco, autora de dois gols contra as canadenses. Ela está confiante em um bom resultado.

“Viemos de um jogo dificil contra o Canadá, que é um dos favoritos ao título. Ficamos atrás duas vezes, mas mostramos a nossa força conseguindo o empate e a virada. Mas cedemos o empate no fim. Porém, mostramos bom futebol. Assim, esperamos um excelente resultado diante do Brasil” disse Scannapieco ao site oficial da Fifa.

BRASIL X FRANÇA

Copa do Mundo Sub-20 feminino – Grupo B – 2ª rodada

Data e Horário: 2/9/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Atanasio Girardot, Medellín (COL)

BRASIL: Rillary; Carla, Rebeca e Guta; Gi Fernandes, Lara, Vitória Amaral e Ana Guimarães; Milena, Venduitto e Priscila. Técnico: Rosana

FRANÇA: Belhadj; Haelewyn, Sierra, Notel e Diaz; Seguin, Haugou, Neller e Fontaine; Mossard (Liana Joseph) e Scannapieco. Técnico: Sandrine Hingler

Árbitra: Hyeonjeong Oh (CRS)

Auxiliares: Kyoungmin Kim e Supawan Hinthong (THA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.