Conheça mais sobre Alex Telles, contratação de peso do Botafogo

De forma rápida, o Botafogo acertou a contratação do lateral-esquerdo Alex Telles, na última segunda-feira. O jogador, que é natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tem passagem relâmpago pelo Brasil, se consolidou em gigantes europeus e também foi convocado para Seleção Brasileira.

As origens

O lateral-esquerdo nasceu em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Após vários anos nas categorias de base do Juventude, ele foi ao time profissional do clube em 2011. Dois anos depois, chegou ao Grêmio.

Pelo Tricolor, Alex assumiu a titularidade e disputou a Libertadores. Ele marcou um gol, fez 51 jogos na temporada e ainda foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Brasileiro. O Grêmio, aliás, foi o vice-campeão da competição.

Saída do Brasil

Com o destaque pelo Grêmio, Alex Telles chamou a atenção de clubes do exterior. Após longa negociação, ele fo em dezembro de 2013 para o Galatasaray, da Turquia, por 6 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões na época).

Na equipe turca, o lateral esquerdo se adaptou ao futebol e ficou por duas temporadas. Telles, afinal, disputou 60 jogos e conquistou três títulos, como o Campeonato Turco 2014/15.

Brilho em Portugal

No entanto, na temporada seguinte perdeu espaço e foi por empréstimo para a Inter de Milão na temporada 2015/16, com opção de compra ao final do ano. Entretanto, o Porto ficou interessado no jogador brasileiro e pagou R$ 23 milhões para o clube turco.

Em Portugal, Alex Telles se fortificou. Foram quatro anos de muitas alegrias nos Dragões. O brasileiro conquistou o campeonato nacional duas vezes (2017/18 e 2019/20) e a Taça de Portugal 2019/20. Ele, aliás, se tornou o defensor com mais gols na história do Porto: 26 em 195 jogos.

United e novo empréstimo

Depois disso, Manchester United , da Inglaterra, foi o destino de Alex. Ele saiu do Porto em outubro de 2020, por cerca de € 15 milhões (R$ 98,5 milhões na cotação do dia). Contudo em duas temporadas, o lateral esquerdo fez mais de 20 jogos e nem todos saiu como titular. Isto houve preocupação de ficar fora da Copa do Mundo de 2022.

Em agosto de 2022, Telles foi anunciado pelo Sevilla. Contratação por empréstimo, válida por uma temporada. O jogador disputou 38 jogos pelo Sevilla, mas passou por momento delicados com uma ruptura parcial do ligamento lateral interno do joelho direito no início de dezembro de 2023

Rumo à Arábia

Comprado por R$ 38 milhões, Alex Telles ficou em torno de um ano no Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo. Ao todo, o brasileiro disputou 44 jogos pela equipe, com três gols e seis assistências.

Com a chegada do brasileiro Bento, o Al-Nassr acabou ultrapassando o novo limite de estrangeiros imposto pela federação. De acordo com as novas regras, um jogador estrangeiro do clube não poderia estar nas competições nacionais. Assim, Telles saiu do clube árabe.

Retorno ao Brasil

Agora, o Botafogo será o terceiro clube brasileiro do lateral-esquerdo, que foi revelado pelo Juventude e atuou pelo Grêmio antes de deixar o país. Também tem passagens pela Seleção Brasileira e jogou a Copa do Mundo de 2022.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.