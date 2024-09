São Paulo quase fechou com jogador de Seleção antes de Jamal Lewis

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (2), a contratação do lateral-esquerdo Jamal Lewis, da Irlanda do Norte. Contudo, esteve próximo de acertar com outro jogador para o setor. De acordo com o jornalista PVC, em sua coluna no ‘Uol’, o Tricolor Paulista negociou a chegada de Wendell, do Porto.

O jogador disputou a última Copa América e também faz parte do elenco convocado por Dorival Junior para disputar as Eliminatórias da Copa 2026 com a Seleção Brasileira contra Equador e Paraguai, nesta Data-Fifa. As conversas estavam bem encaminhadas, mas por problemas familiares, o jogador decidiu ficar em Portugal.

Assim, com a recusa do brasileiro, o São Paulo decidiu ir atrás de Jamal Lewis. O jogador foi uma oportunidade de mercado, pois o atleta não seria aproveitado no elenco do Newcastle para a disputa da Premier League. Sendo assim, ele resolveu abrir seus horizontes e aceitar a oferta do Tricolor. Na última temporada, o lateral-esquerdo atuou com a camisa do Watford. Durante a passagem, o jogador participou de 38 jogos e deu duas assistências.

São Paulo aposta em Jamal Lewis

No São Paulo, Jamal Lewis terá a oportunidade de mostrar o seu futebol sob o comando de Luis Zubeldía e ajudar o Tricolor na reta final do Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, torneio onde o time está nas quartas de final.

Aos 25 anos, Jamal Lewis construiu a sua carreira na categoria de base do Norwich. Entre 2020 a 2023, ele defendeu o Newcastle. Na última temporada, o jogador vestiu as cores do Watford.

