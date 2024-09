São Paulo anuncia a contratação de Santiago Longo

O São Paulo anunciou nos últimos minutos desta segunda-feira (02), a contratação do volante Santiago Longo. O jogador chega por empréstimo do Belgrano, da Argentina, até o meio do ano que vem. Aliás, a chegada do atleta atende um pedido do técnico Luis Zubeldía nesta janela de transferência.

Isso porque o clube tinha o meio de campo como uma das prioridades na busca por reforços, já que perdeu a dupla titular de volantes, Alisson e Pablo Maia, por graves lesões. No começo da janela, Marcos Antônio chegou no Morumbis, e agora Santiago Longo reforça a equipe.

De acordo com o Belgrano, o São Paulo vai desembolsar 300 mil euros (R$ 1,7 milhão) pela cessão do jogador. No entanto, o valor pode aumentar em mais 200 mil euros (R$ 1,1 milhão) caso algumas metas sejam alcançadas.

Ao fim do contrato, o Tricolor terá a opção de adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador. Dessa forma, caso o clube do Morumbis queira ativar a cláusula para a compra até 15 de março, precisará pagar 1,3 milhão de dólares (R$ 7,3 milhões). O valor aumenta se o São Paulo exercer essa possibilidade até de 10 de julho. Assim, terá que pagar 1,8 milhão de dólares (R$ 10 milhões).

No Belgrano, o volante disputou 143 jogos. Ele chegou ao clube em 2014 para as divisões de base.

