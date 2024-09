Affair de Vini Jr exibe item raro do jogador do Real Madrid

Uma publicação da influenciadora Maju Mazalli aumentou os rumores sobre uma retomada do relacionamento com o jogador Vini Jr. Na última segunda-feira (02), a ex-participante do ‘De Férias com o Ex’ postou uma série de fotos em seu perfil no Instagram, sendo uma delas um tênis raro do atacante do Real Madrid.

A postagem traz imagens de agosto de Mazalli. Assim como exibe o item do brasileiro, a influenciadora também aparece em uma foto com Kim Kardashian, socialite norte-americana que esteve na Espanha no último mês. A empresária, inclusive, frequentou a casa do astro do clube espanhol.

“O dump mais caro deste perfil, rs. Eu precisava deixar isso registrado aqui, né?! ?????”, destacou a modelo, que recebeu um coração e um ursinho do jogador do Real Madrid no comentário da publicação

O tênis ostentado por Maju Mazalli é um modelo Nike Air Force 1 Uptempo, customizado pelo artista The Surgeon. A peça é personalizada e tem escrito ‘Vini’.

Vini e affair Maju Mazalli: relação antiga e presença no estádio do Real Madrid

Apesar de não assumirem publicamente a relação, Vini e Mazalli já viveram um romance entre 2019 e 2021. Porém, o casal se reaproximou no inicio deste ano. Há cerca de dois meses, a influenciadora esteve com a família do jogador em um camarote no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.