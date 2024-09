Al-Ittihad desiste da contratação de Galeno, e Porto critica clube saudita

Porto's Brazilian forward Wenderson Galeno #13 reacts during the Portuguese league football match betweenSporting CP and FC Porto at the Alvalade stadium in Lisbon on August 31, 2024. (Photo by FILIPE AMORIM / AFP) (Photo by FILIPE AMORIM/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Quando tudo parecia certo, o Al-Ittihad recuou na contratação do atacante Galeno, do Porto, e acertou com o holandês Bergwijn, do Ajax. Assim, os Dragões emitiram uma nota oficial para informar sobre o fim do negócio e criticar a maneira como o clube saudita conduziu a situação na reta final da janela. A info

Dessa forma, o clube tinha tudo encaminhado com o brasileiro em uma transferência que giraria em torno de € 50 milhões (R$ 311 milhões). No entanto, preferiu abortar a transação em cima da hora e trazer o holandês pela metade deste valor: € 20 milhões (124 milhões).

“A propósito da transferência gorada do atleta Wenderson Galeno para o Al-Ittihad, o FC Porto informa que irá enviar uma comunicação para o Presidente do referido clube e para o Presidente da Liga da Arábia Saudita, dando nota do profundo desagrado pela forma como o processo foi conduzido e abortado após se ter chegado a um acordo total entre os clubes e o atleta”, informou o clube português.

Além disso, o Porto fez questão de exaltar a permanência de um dos principais jogadores do elenco. Vale lembrar que Galeno renovou contrato no início do ano até 2028.

“O FC Porto congratula-se por poder contar com o jogador Galeno nos seus quadros e reforça a confiança nas capacidades e na motivação do profissional para continuar o magnífico desempenho que tem vindo a exibir no FC Porto”, enalteceu.

