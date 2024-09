Vasco não finaliza contratação de Ian Glavinovich por demora em documentação

Ian Glavinovich não vai reforçar o Vasco no restante da temporada - (crédito: - Foto: Divulgação/Newell's Old Boys)

Apesar de ter chegado a um acordo para a contratação de Ian Glavinovich, o Vasco não terá o zagueiro, de 22 anos, ao fim desta janela de transferência. Afinal, o Newell’s Old Boys, da Argentina, não enviou a documentação do atleta a tempo para concluir o empréstimo e facilitar a inscrição. A informação é do jornalista Augustin Malvestitti, da TYC Sports.

A diretoria cruz-maltina aguardava o envio até o fim desta segunda-feira (2), algo que não aconteceu. O clube carioca, aliás, correu para solucionar as arestas da burocracia na reta final da janela, porém ficou sem o jogador, pelo menos nesta reta final de 2024.

Reforçar a zaga era um dos objetivos do Vasco. O clube chegou a sonda Rafael Tolói, que preferiu permanecer na Atalanta, da Itália, e não retornar ao futebol brasileiro. Outro nome que também chegou a negociar com o Cruz-Maltino foi o de Luan Peres, que deu preferência por retornar ao Santos.

Cabe salientar que o clube pode ainda reforçar o setor defensivo, porém a partir de agora só com jogadores que estão sem contrato, em virtude do fechamento da janela.

Dessa forma, o clube carioca finalizou a janela com seis reforços. Emerson Rodríguez, Philippe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Jean David e Maxime Dominguez. O último ainda fará exames médicos, porém já está tudo certo para reforçar a equipe.

