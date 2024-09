Julião se despede do Vasco após acerto com o Santa Clara, de Portugal

Revelado nas categorias de base do Vasco, Matheus Julião utilizou as redes sociais para se despedir do clube carioca nesta segunda-feira (2). O lateral, nesse sentido, vai assinar em definitivo com o Santa Clara, de Portugal, em seu primeiro desafio no futebol europeu na carreira.

O atleta, por sinal, tinha contrato até fevereiro de 2025, porém era pouco utilizado e estava fora dos planos da comissão técnica de Rafael Paiva.

“9 anos de Vasco, 9 anos entregando tudo de mim por esta camiseta, 9 anos de muitas coisas que abri mão, pra poder respeitá-lo, e foi uma HONRA, mas chegou a hora de dizer ATÉ LOGO! O Vasco da Gama foi o clube que me criou, me formou, e me entregou um homem para o mundo, pude fazer minha estreia no profissional com o caldeirão lotado, e com certeza foi mais do que um sonho realizado, saio daqui com muito mais sonhos na mente, mas sabendo que fiz tudo que podia enquanto estive aqui!”, publicou.

No início do ano, o jogador, de 21 anos, chegou a treinar em horários alternativos ao lado do volante Rodrigo, que acertou com o Bandirmaspor, da Turquia. Na ocasião, o elenco principal havia retornado da pré-temporada no Uruguai. Contudo, foi reintegrado, sem ter muito espaço para dar sequência à carreira.

