Jogos na Arena podem ser trunfos do Corinthians para ficar na A

Mesmo após a vitória sobre o Flamengo, o Corinthians segue na zona de rebaixamento do Brasileirão e com um jogo a mais em relação ao Fluminense e dois sobre o Grêmio. No entanto, ainda há (muita) luz no fim do túnel. Em meio a contas para ficar na Série A em 2025, o Timão pode se apegar a uma “simples”.

Com 25 pontos em 25 jogos, o Corinthians “precisa” fazer 45 pontos (portanto, mais 20) para se safar do rebaixamento. Como o Timão tem mais sete jogos como mandante, ‘basta’ vencer todas que chega aos 46. Vale lembrar que 45 pontos é o número que historicamente salva as equipes do rebaixamento.

Os sete jogos do Corinthians em casa serão contra Atlético-GO, em setembro; Inter e Athletico-PR em outubro; Palmeiras, Cruzeiro e Vasco em novembro e Bahia em dezembro. O calendário do Timão até o final do Brasileirão prevê ainda outra partida em São Paulo, contra o São Paulo, mas no Morumbis.

O calendário do Corinthians na condição de visitante tem compromissos contra o Botafogo, Cuiabá, Vitória, Criciúma e Grêmio. Com uma data-Fifa pela frente, o Timão terá dez dias para treinar, o maior período reservado para tal ao técnico Ramón Díaz desde que chegou ao clube, em julho.

No ano passado, o Timão também brigou contra o rebaixamento. Inclusive, na ocasião, a equipe paulista terminou na 13ª colocação, com 50 pontos. Aliás, o primeiro rebaixado do Brasileirão-2023 foi o Santos, que somou 43 pontos. O primeiro fora foi o Bahia, com 44. Os demais rebaixados foram Goiás (38 pontos), Coritiba (30) e América-MG (24).

