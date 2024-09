Jogador do Valencia é detido após acusação por agressão sexual

De acordo com os veículos de comunicação, o suposto crime ocorreu na casa do jogador, em Valência. Um outro homem também acabou detido por envolvimento no caso. As mulheres, que possuem entre 21 e 25 anos, realizaram a denúncia, além de terem recebido assistência hospitalar. Atualmente, Rafa Mir está em uma cela do Comando da Guarda Civil em Patraix, onde aguarda para prestar declaração ao juiz.