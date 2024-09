Com Gabriel Fuentes, Fluminense chega a sete estrangeiros no elenco

Na reta final da janela, o Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, que estava no Junior Barranquilla, da Colômbia. Assim, o jogador, que chegou ao Brasil no último sábado (31), assinou contrato até agosto de 2028. O Tricolor, assim, chega a sete estrangeiros em seu elenco, tendo contratado três deles para a sequência da temporada.

Vale lembrar que em 2023, o limite de estrangeiros subiu de cinco para sete jogadores por partida. Já nesta temporada, o regulamento agora libera até nove jogadores de fora do país. Algo que reflete o sucesso dos sul-americanos no Campeonato Brasileiro e abriu portas para a presença de atletas de outras nações.

O Fluminense conquistou a Libertadores em 2023, de forma inédita, com dois sul-americanos como ídolos e principais jogadores. Tratam-se de Germán Cano e Jhon Arias, que foram essenciais naquela campanha e entraram de vez no coração do torcedor.

Neste ano, o clube trouxe cinco gringos. Entre eles, estão os uruguaios David Terans e Facundo Bernal, assim como os colombianos Jan Lucumí e Kevin Serna. Gabriel Fuentes chega para ser o quinto elemento dessa lista e reforçar um setor que tem tido problemas.

Por fim, o nome do jogador ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF, mas o clube terá uma semana pela frente para agilizar tal burocracia e poder contar com o atleta já na próxima rodada do Brasileirão. Os clubes têm o prazo de sete dias para regularizar suas últimas contratações. Por outro lado, ele não poderá disputar a Libertadores por já ter atuado pelo Junior nesta edição.

Veja os estrangeiros do Fluminense

Germán Cano (argentino)

Jhon Arias (colombiano)

Kevin Serna (colombiano e naturalizado peruano)

Jan Lucumí (colombiano)

David Terans (uruguaio)

Facundo Bernal (uruguaio)

Gabriel Fuentes (colombiano)

