Chelsea cede, mas Flamengo não chega a acordo com ingleses por atacante

O Flamengo quase fechou a contratação de Deivid Washington, do Chelsea, aos 45 minutos do segundo tempo da janela de transferências. O clube inglês topou liberar o atleta por empréstimo, sem opção de compra, mas na condição do Rubro-Negro arcar com metade do salário do atacante. Os cariocas negaram a exigência e não restou tempo para prosseguir com as tratativas.

Havia anuência com representantes de Deivid Washington de que o Flamengo seria a melhor vitrine para o atacante, mesmo com interesse do Rio Ave, de Portugal. As partes estavam acordadas pelo empréstimo para reforçar o elenco nas três competições do calendário e, inclusive, convenceram a cúpula inglesa a liberá-lo.

Acontece que o Chelsea impôs uma condição recusada pelo Flamengo e, sem tempo hábil, as partes concluíram as tratativas. O clube inglês toparia emprestá-lo desde que o Rubro-Negro arcasse com metade do salário de Washington, mas o time carioca recuou após a exigência.

Negociação com Chelsea

O nome de Deivid Washington agrada a cúpula rubro-negra desde os tempos de Santos, quando o Flamengo tentou a contratação. O Rubro-Negro, contudo, traçou suas prioridades no mercado, e o atacante do Chelsea estava próximo de um acordo com o Strasbourg por 21 milhões de euros. Com as contratações oficializadas, os cariocas souberam que o negócio pelo atleta dos Blues não tinha avançado e abriram conversas.

O Chelsea pretendia emprestar Washington para dar minutagem e ritmo de jogo ao atleta, que não figura entre os inscritos da equipe para pré-temporada. Agora, sem acordo por transferência, o clube deve mantê-lo no elenco sub-21 – por onde marcou dez gols em 17 jogos. Deivid atuou apenas três vezes pelo profissional dos Blues.

Janela do Flamengo

O clube de maior receita do país tinha uma das folhas salariais mais caras do Brasil antes mesmo dos reforços desta janela – avaliada em mais de R$ 20 milhões mensais. O Flamengo ainda investiu mais de R$ 130 milhões em duas das quatro contratações que fez em agosto: Michael, Alex Sandro, Alcaraz e Gonzalo Plata.

O Flamengo gastou R$ 110 milhões na contratação do meia Carlos Alcaraz, que acabou expulso em sua estreia, na derrota para o Corinthians. Além disso, investiu R$ 24 milhões na chegada de Gonzalo Plata, que está regularizado e, portanto, à disposição de Tite.

Michael retornou oficialmente ao Flamengo no dia 22 de agosto e se tornou o primeiro reforço da janela. O atacante, que se recupera de uma lesão, assinou com o Rubro-Negro por quatro temporadas após passagem pelo futebol árabe.

O segundo reforço tem peso de seleção: Alex Sandro. O lateral-esquerdo assinou com o Flamengo no dia 26 de agosto e iniciou os trabalhos no Ninho do Urubu cinco dias depois.

Calendário

O Rubro-Negro se mantém como único clube do G4 vivo nas três principais competições do futebol brasileiro. O excesso de jogos somado à série de lesões no elenco ligaram o alerta para carências iminentes, e o Flamengo saiu em busca das quatro prioridades da janela.

A Data-Fifa trouxe um alívio no calendário, e o Flamengo só retorna aos gramados no dia 12 de setembro para encarar o Bahia, na Copa do Brasil. O duelo vale vaga na semifinal da competição e está marcado para as 21h45, no Maracanã. Três dias depois, o Rubro-Negro disputa o clássico dos milhões contra o Vasco, pelo Brasileirão, às 18h30 do domingo (15).

