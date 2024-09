Ídolo e sul-americanos: veja como ficou o elenco do Fluminense ao fim da janela

Diante da situação na classificação do Campeonato Brasileiro, o Fluminense foi ativo no mercado nesta janela de transferências. Ao todo, foram sete contratações, com a saída de quatro atletas, dentre eles duas joias que ajudaram o time na conquista da Libertadores em 2023.

Durante a janela, o Tricolor anunciou: Thiago Silva, Nonato, Ignácio, Kevin Serna, Facundo Bernal, Victor Hugo e Gabriel Fuentes. Este último, aliás, foi bem perto de fechar a janela de transferência e fará sua apresentação nesta terça-feira no CT Carlos Castilho.

Por outro lado, o clube acertou a saída de quatro atletas. Rescindiu com Douglas Costa e não renovou o empréstimo com o zagueiro Marlon. Além disso, vendeu Alexsander para o Al-Ahli, e, enfim, negociou André, um dos destaques da equipe, com o Wolverhampton, da Inglaterra.

Ídolo no sistema defensivo

Com a saída de Marlon e a lesão de Felipe Melo, que está de volta, o Fluminense foi ao mercado reforçar o setor defensivo e trouxe ninguém menos que Thiago Silva. Depois de dezesseis anos de muitas conquistas no futebol europeu, o Monstro voltou e trouxe experiência e qualidade. Ignácio também chegou, porém teve que passar por uma artroscopia no joelho esquerdo.

Além disso, o técnico Mano Menezes também teve problemas na lateral esquerda. Marcelo teve problemas físicos, enquanto Diogo Barbosa passou por cirurgia no joelho direito. Esquerdinha sentiu este início entre os profissionais, enquanto Guga tem atuado do lado oposto.

Assim, Gabriel Fuentes, ex-Junior Barranquilla, foi o nome escolhido para solucionar as lacunas pelo lado. O colombiano assinou vínculo em definitivo com o Tricolor até agosto de 2028, e o clube pagará em torno de US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6,6 milhões na conversão atual) por 60% dos direitos econômicos.

Mudanças no meio de campo

O Fluminense concretizou a maior venda de sua história. Dessa forma, a ida de André para o Wolverhampton (ING) girou em torno de 22 milhões de euros (R$ 135,5 milhões na cotação atual), com mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) de metas. Para o lugar da joia, o clube carioca trouxe Facundo Bernal, ex-Defensor (URU), no valor de US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atleta.

Antes mesmo da saída de Alexsander para o Al-Ahli, Nonato retornou ao Tricolor para fortalecer o setor. O jogador, que firmou vínculo até julho de 2025 tem entrado constantemente na equipe sob o comando de Mano Menezes. Até o momento, já são sete partidas e uma assistência, assim como a tendência a brigar por uma vaga com Martinelli.

A surpresa ficou por conta de Victor Hugo, até então desconhecido para a torcida. Aos 20 anos, o volante chegou como indicação de Mano e do auxiliar Sidnei Lobo. Formado nas divisões de base do Londrina, ele estava no Cascavel, de Santa Catarina.

Sul-americano pede passagem Para o setor ofensivo, o Tricolor foi buscar Kevin Serna, no valor de US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador, até o fim de 2027. Desde que chegou, o atleta tem se destacado com muita entrega, um gol e uma assistência. Douglas Costa, por sua vez, não conseguiu apresentar um bom futebol e deixou o clube em comum acordo. Ele acertou com o Sydney, da Austrália.