Mudou o status? Affair de Vini Júnior prepara mudança para Madrid

Os rumores de uma possível reconciliação entre Vinicius Júnior e Maju Mazalli estão cada vez mais sérios. Assim como a relação. O casal decidiu dar um passo adiante no relacionamento, e a influenciadora está de malas prontas para se mudar para Madrid – cidade onde Vini mora – em uma semana.

Maju Mazalli já teria resolvido suas pendências no Brasil e, inclusive, devolvido o apartamento que vivia em São Paulo. A influenciadora, ainda de acordo com informações do ‘Gossip do Dia’, embarca rumo à Espanha em uma semana. O site garante que o casal vai morar junto em Madrid.

Os dois começaram a se relacionar em 2019, mas estavam separados há cerca de três anos – desde 2021. Mas os rumores de uma verossímil reconciliação estão rolando há meses, desde que Maju esteve presente em um jogo do Real Madrid.

Vini Jr. e Maju Mazalli voltaram?

A influenciadora deixou sinais de reconciliação no ar antes dos rumores ganharem intensidade nas redes sociais. Isso porque Maju publicou fotos na casa de Vini Jr. logo depois do atacante conquistar a Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Antes disso, porém, ela compartilhou alguns registros ao lado dos familiares do brasileiro no camarote do estádio de Wembley, em Londres, durante a decisão.

Na última segunda-feira (2), Maju Mazalli deixou outra pista no ar ao compartilhar uma foto usando um tênis com o nome do jogador. E ainda teve outro ponto que chamou atenção dos internautas: o registro da influencer ao lado de Kim Kardashian. A modelo estava na casa de Vinicius Júnior há duas semanas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.