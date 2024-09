Grávida, esposa de Alex Telles confirma mudança da família após acordo com Botafogo

A mudança para o Rio de Janeiro contou com aprovação da família de Alex Telles, novo reforço do Botafogo. A esposa do jogador, Vitoria Telles, que está grávida do segundo filho do casal, demonstrou apoio e parceria à decisão do lateral em transferir-se para o clube de General Severiano.

“Por onde for, eu também vou. Sua casa é o meu amor. Sempre juntos, eu te amo”, escreveu Vitória em uma foto com o jogador. Alex Telles respondeu a mensagem em seu perfil: “Obrigado por estar comigo. Te amo”.

Alex Telles estava no Al-Nassr desde julho de 2023. O casal, inclusive, compartilhou momentos no Mar Vermelho saudita, considerado por turistas uma espécie de Maldivas do país asiático. Uma referência em relação a similaridade com os hotéis de uma das ilhas paradisíacas mais famosas do mundo.

Alex e Vitória Telles

O casal se casou no final do ano passado, pouco depois de outubro, em uma cerimônia privada nas Ilhas Maldivas. A celebração ocorreu um ano após o casamento no civil. Meses antes, em janeiro, Alex Telles e Vitória tiveram a primeira filha do casal, Antonella, de um ano.

Vitória Telles está grávida do segundo filho do casal. O casal anunciou a gravidez no dia 29 de julho através de um vídeo nas redes sociais, com participação de Antonella – promovida ao cargo de irmã mais velha.

Chegada ao Botafogo

Alex Telles assinou com o Botafogo numa espécie de negociação ‘relâmpago’. O lateral estava livre no mercado após rescindir contrato com o Al-Nassr, e o Alvinegro aproveitou para oferecê-lo um vínculo até o fim de 2026.

John Textor, dono da SAF do Botafogo, enviou a proposta na segunda-feira (2) e obteve aprovação quase imediata por parte do staff de Alex Telles. O lateral chega para suprir a carência no setor após lesão de Cuiabano, que desfalcará a equipe por pelo menos um mês devido ao problema na coxa direita.

O Botafogo havia tentado a contratação de Alex Sandro, mas viu o arquirrival, Flamengo, fechar acordo com o lateral. Na sequência, aproveitou a oportunidade de mercado com Alex Telles, que deixou o Al-Nassr em ‘comum acordo’ por conta do limite de estrangeiros no elenco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.