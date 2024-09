Vasco atinge limite de estrangeiros; confira os nomes

Vegetti e Payet são dois dos principais estrangeiros no elenco do Vasco - (crédito: Foto: Leandro Amorim / Vasco)

Com a contratação de Máxime Dominguez, o Vasco chegou ao limite de estrangeiros no elenco. Com o suíço, são nove jogadores de fora do país no plantel.

E o número poderia ser maior, caso a contratação de Ian Glavinovich (argentino) não fosse por água abaixo nas horas finais da janela, encerrada na última segunda-feira (2). Como sua chegada não se concretizou, o Vasco não precisa, então, se preocupar com o limite de estrangeiros.

Afinal, com a mudança de regra, imposta em abril deste ano, os times podem relacionar até nove atletas sem passaporte brasileiro. O que não impede, é claro, das equipes terem mais jogadores de fora do país, visto que a regra se restringe aos relacionados para os jogos, e não os inscritos nos torneios.

Relembre, então, quais são os gringos do Vascão

Argentina

Pablo Vegetti e Juan Sforza

Chile

Pablo Galdames e Jean David

Uruguai

Puma Rodríguez

Paraguai

Robert Rojas

Colômbia

Emerson Rodríguez

França

Dimitri Payet

Suíça

Máxime Dominguez

Além deles, o Vasco tem Manuel Capasso e Luca Orellano (argentinos), mas ambos estão emprestados. O zagueiro defende o Olímpia-PAR, enquanto o ponta direita se destaca no Cincinatti FC, da MLS. Outro gringo que atuou pelo Cruz-Maltino na temporada é o chileno Gary Medel, que deixou o clube para defender o Boca Juniors (ARG).

