Jovem torcedor do Santos, portador de doença rara, morre; clube presta apoio

Vitor Santos, de 15 anos, torcedor do Santos que ganhou popularidade na internet por ser portador de uma doença rara, teve a sua morte confirmada, na última segunda-feira (2). O diagnóstico do jovem era de disganglionose intestinal, problema sem cura. Assim, ele passava por um tratamento, que visava amenizar os efeitos da doença, na Hospital de São José do Rio Preto. O espaço também confirmou o óbito.

Durante o período em que esteve internado para a realização do tratamento, Vitor recebeu mensagens de apoio de algumas famosas personalidades do futebol. Entre eles, aliás, o atual técnico da Seleção Brasileira, Dorival Junior, que teve passagem vitoriosa com o Peixe, com a conquista da Copa do Brasil, em 2010.

“Fala, Vítor! Aqui é o Dorival Júnior. Já treinei duas vezes o seu time, o Santos. Fico muito feliz de estar falando com você, você é uma pessoa especial. Espero que você melhore rapidamente para poder acompanhar o seu time de coração, torcer pela seleção brasileira, não esqueça disso. Um beijo bem grande, muita luz no seu caminho, desejo de coração. Fica com Deus, Vítor. Até mais”, declarou o atual comandante da pentacampeã mundial.

De acordo com o “ge”, Vitor estava internado desde o dia 31 de julho, ficou 23 dias deste período na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Apesar do momento de dificuldade, o amor pelo esporte sempre era destaque.

“A equipe testemunhava a força e a fragilidade do garoto que, apesar de enfrentar uma batalha diária pela vida, não deixava de expressar sua paixão pelo futebol e o sonho de um dia vestir a camisa do Santos”, detalhou a matéria.

Funcionário dos Santos se mobilizam após conhecer a história do garoto

Após a história de Vítor torna-se popular, alguns funcionários do Peixe conseguiram recados de diversos personagens ilustres do Santos. Entre eles, o atual treinador da equipe, Fábio Carille, além dos jogadores como Escobar, Gil, Willian Bigode, Pituca e João Paulo. O massagista Valder também compareceu. Na oportunidade, o menino ganhou uma camisa do Alvinegro Praiano.

Vítor também teve a possibilidade de um encontro com toda a sua família e a chance de celebrar o aniversário do irmão mais velho. Aliás, até assoprou a vela do bolo feito para a cerimônia.

Confira a nota do hospital

“Em nome do Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP (HB) e de todos os seus colaboradores, que acompanharam o paciente V.J.S durante sua jornada em nossa instituição, expressamos nossos mais sinceros sentimentos e solidariedade à família, neste momento de profunda dor.

Em respeito à privacidade da família e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o Hospital de Base não divulga informações sobre o tratamento oferecido ao paciente e seu histórico clínico.”

