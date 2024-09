Jogador do Flamengo sondou a possibilidade de jogar pelo Cruzeiro; descubra quem é

Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, revelou que o atacante Michael, atualmente no Flamengo, considerou a possibilidade de se transferir para o Cruzeiro em 2024. No entanto, um fator financeiro impediu a concretização do negócio.

Mattos explicou que, no momento, não era viável para o Cruzeiro assumir o custo de Michael, o que levou o jogador a optar pela transferência para o Flamengo.

“Mas são valores que fogem da realidade atual do Cruzeiro. Quem sabe no futuro o Cruzeiro vai ter, mais equilibrado, dívidas pagas, aí a gente pode pensar”, disse Mattos em entrevista ao canal do jornalista Jaeci Carvalho.

O CEO também destacou que o Cruzeiro mantém uma boa reputação no mercado.

“Michael, é claro… O empresário é o mesmo que o do Matheus Pereira. Claro que teve uma sondagem de ambas as partes. O Cruzeiro hoje é visto como bom pagador. Todo mundo quer vir para cá. Michael queria”, concluiu.

O Robôzinho, afinal, começou sua carreira no Goiás, e o Flamengo o contratou em 2020. Após se destacar, o Al-Hilal o comprou em 2022 por R$ 45,5 milhões. Retornou, em seguida, ao Flamengo, em 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.