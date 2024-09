Camarote na Arena Corinthians espera lucro milionário com jogo da NFL

Setor mais caro do camarote na Arena Corinthians, com direito a uso de jacuzzi - (crédito: Foto: Divulgação)

A partida da NFL, que vai ocorrer na Arena Corinthians, na próxima sexta-feira (06), às 21h15, é expectativa de sucesso no Brasil. Praticamente todos os ingressos foram vendidos para o embate entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Apenas há vagas nos camarotes, inclusive, um deles promete bastante luxo e espera superar lucro de R$ 20 milhões.

Trata-se do espaço “FielZone”, que é gerido pela empresa Soccer Hospitality. A propósito, o espaço comercializa bilhetes a partir de R$ 5 mil. A área mais cara, com direito a usar uma jacuzzi exclusiva, sai pelo valor de R$ 30 mil de forma individual. O lugar comporta até dez pessoas.

Por conta da popularidade do jogo, a procura é alta. Assim, houve um investimento ainda maior na estrutura do camarote. Por sinal, o “FielZone” contará com um cardápio especial assinado pelo Lasai. Trata-se de uma das marcas gastronômicas mais conhecidas do Rio de Janeiro e que conquistou duas estrelas Michelin.

O espaço tem a divisão em quatro setores: O Deck, que conta com o valor mais baixo, R$ 5 mil. Varanda, que tem o custo de R$ 18 mil. Bistrô por R$ 20 mil. Além do Piscininha, a área com jacuzzi, pelo valor de R$ 30 mil por pessoa. No entanto, é obrigatório a compra das dez entradas. Aliás, a venda ocorre pelo site https://camarotefielzone.com.br/evento/nfl.

Detalhes dos serviços no espaço na Arena Corinthians para o jogo da NFL

A propósito, o camarote tem capacidade de receber até 2.500 pessoas. Em dias de jogos do Corinthians, o espaço oferece serviços como como open bar, open food, salão de belezas, jogos eletrônicos, além da possibilidade de encontrar com ídolos históricos do clube. Especificamente, para o embate da NFL, haverá uma apresentação do cantor Ivo Meirelles.

“É uma oportunidade incrível poder contar com um evento tão grande quanto a NFL em nossos espaços, além de ser uma oportunidade excelente do ponto de vista financeiro. Jogo da NFL no Brasil é um produto mais rentável que final da Libertadores. Por isso, queremos fazer o nosso melhor para oferecer experiências únicas ao público. Tenho certeza que será um dia memorável na vida de todos que comparecerem”, assegura Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

A abertura do “FielZone” ocorre às 17h15, quatro horas antes do início do duelo. Posteriormente, seguirá em funcionamento até uma hora depois do fim do duelo. O cardápio será dividido em entradas frias e quentes, saladas, jantar e sobremesas, com diversas opções. Haverá, também, seção de bebidas, que conta com ampla variedade alcoólica e não alcoólica.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.