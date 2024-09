Botafogo fecha janela com maior investimento da história do clube

O Botafogo fechou a janela de transferências com o maior investimento da sua história. Além disso, foi o clube brasileiro que mais buscou reforços para a sequência da temporada: oito jogadores. O último, inclusive, chegou de forma repentina: Alex Telles fechou negócio já no fim do período de inscrição.

Assim, o jogador juntou-se a outros sete nomes que chegaram no Alvinegro: Thiago Almada, Matheus Martins, Vitinho, Igor Jesus, Allan, Mohamed El Arouch e Adryelson. No entanto, apenas os três primeiros nomes custaram aos cofres do clube carioca.

Ao todo, o investimento do Botafogo foi de R$ 231 milhões. O meia argentino foi a contratação mais cara: R$ 120,6 milhões. Na sequência, o atacante custou R$ 61,1 milhões e, por fim, o lateral Vitinho, no valor de R$ 49,3 milhões.

Dessa forma, o Botafogo chegou ao valor total de investimentos no ano de R$ 373,2 milhões. E, assim, podemos ver o retorno em campo, uma vez que o Alvinegro está na briga por dois títulos na temporada. O clube carioca é o líder do Campeonato Brasileiro. Além disso, avançou para as quartas de final da Libertadores e vai enfrentar o São Paulo.

Um dos principais nomes do elenco na temporada até o momento é Luiz Henrique. O atacante, aliás, com a boa atuação no Botafogo, foi convocado para Seleção Brasileira pela primeira vez. O Alvinegro desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 106,6 milhões, na cotação atual) no início da temporada. O jogador foi a segunda contratação mais cara da história do clube.

