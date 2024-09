Filho de David Beckham abandona futebol para focar em nova carreira

O segundo filho de David e Victoria Beckham, Romeo, desistiu de seguir os passos do pai para caminhar junto aos da mãe. O jovem decidiu deixar a carreira de futebol de lado para fortalecer seu currículo na indústria da moda e, segundo informações, já tem contrato com uma grande agência parisiense.

Romeu estava no radar de algumas equipes quando deixou o time b do Brentford FC, da Premier League, recentemente. O jovem chegou ao clube em janeiro de 2023, após passagem pelo time de David Beckham na MLS, Inter Miami.

O ‘The Sun’ informou, ainda, que Romeo assinou contrato com um importante agente de moda da Safe Management – agência parisiense. Apesar da mudança, o jovem pretende continuar seu trabalho no Brentford Penguins, um time dedicado a jogadores com síndrome de Down.

Carreira na moda

A notícia do ‘The Sun’ dá a situação com resolvida, sem chance de reconsideração por parte de Romeo. Uma fonte ligada ao ex-jogador contou que a paixão do jovem reside na indústria da moda, seguindo os passos da mãe.

“Romeu decidiu pendurar as chuteiras e dedicar seu tempo à carreira na moda. Ele gostou do seu tempo em Brentford, mas precisa focar sua atenção na moda, onde reside sua paixão”, disse uma fonte ao ‘The Sun’.

Por fim, a fonte revelou os próximos passos da carreira de Romeo. “Ele assinou recentemente com um grande agente de moda em Paris. Tem como objetivo trabalhar com algumas grandes marcas”, contou.

Relação com David Beckham

Os dois mantém uma relação muito próxima e compartilham fotos juntos constantemente. Romeo enfrentou questões quando decidiu abandonar o futebol pela primeira vez e revelou, em entrevista ao Financial Times, que temia decepcionar o pai.

Romeo se afastou do futebol logo depois de ter sido dispensado pelo Arsenal, em 2015, e passou a se dedicar ao tênis. Voltou aos gramados em 2021, quando ingressou ao Inter Miami, da MLS, que pertence a David Beckham.

O jovem disputou 26 partidas e participou de 12 gols atuando como reserva do Inter Miami – dois tentos e dez assistências. Romeo estava emprestado ao Brentford B desde janeiro de 2023.

David e Victoria Beckham não se manifestaram publicamente sobre a nova desistência do filho da carreira de jogador. Sabe-se, contudo, que os dois sempre declararam apoio às escolhas dos jovens e prezam pela parceria na relação.

