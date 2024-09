Cristiano Ronaldo imita Messi em seu canal, que atinge marca histórica no YouTube

Cristiano Ronaldo quebra recordes fora das quatro linhas com a mesma facilidade que fazia dentro de campo. Seu canal no Youtube, por exemplo, atingiu uma marca histórica no site em menos de duas semanas. O conteúdo tem feito sucesso e chama atenção pela espontaneidade do astro nos vídeos, inclusive com ‘imitações’ a Lionel Messi.

O canal ‘UR Cristiano’ ultrapassou a marca de 56 milhões de inscritos em menos de duas semanas no ar. O número fez de Cristiano Ronaldo o 47º perfil com mais seguidores no site no mundo – ultrapassando, por exemplo, o cantor Ed Sheeran (55,06 milhões).

“Meus filhos dizem que sou youtuber, não jogador”, brincou Cristiano em coletiva de imprensa recentemente.

‘Imitação’ Lionel Messi

O astro do Al-Nassr divulgou um vídeo nesta terça-feira (3) com sete respostas de Georgina Rodríguez aos questionamentos dos fãs. Em dado momento, a modelo retruca uma brincadeira de CR7 e diz: “Que bobo eres (como você é bobo)”. O jogador imediatamente comenta: “Qué mirás, bobo (está olhando o que, bobo?)”. Vale destacar que a frase ganhou repercussão mundial com Messi durante a Copa do Mundo 2022.

“Está olhando o que, bobo? Está olhando o que, bobo? Sai para lá, bobo, sai para lá”, disse o Messi após a vitória da Argentina sobre a Holanda. O camisa 10 estava visivelmente incomodado com o rapaz, e o caso virou meme nas redes sociais.

Recordes do canal UR Cristiano

O canal de Cristiano se tornou o mais rápido do mundo a alcançar a marca de um milhão de inscritos – com menos de uma hora do lançamento. Agora, com mais de 56 milhões de pessoas, figura entre os 50 com mais seguidores entre todas contas do Youtube.

Canais com mais inscritos no Youtube

1.1. MrBeast (313 milhões)

2. T-Series (272 milhões)

3. Cocomelon – Nursery Rhymes (181 milhões)

4. SET India (177 milhões)

5. Kids Diana Show (125 milhões)

Os números no Youtube refletem a magnitude de Cristiano Ronaldo nas redes sociais. O astro lidera o ranking entre as celebridades mais seguidas do mundo no Instagram, atrás apenas do perfil da própria plataforma – com 637 milhões de pessoas. Além disso, contabiliza 170 milhões no Facebook e 112 milhões no X, antigo Twitter.

