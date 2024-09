Corinthians paga dívida com consultoria da gestão Duilio Monteiro

O Corinthians informou, nesta terça-feira (3), que pagou uma dívida de mais de 1,6 milhão à consultoria KPMG, que foi contratada pela gestão de Duilio Monteiro Alves para auxiliar na reestruturação financeira do clube. A empresa prestou serviços entre maio de 2021 até o fim de 2023.

Contudo, a KPMG entrou com ação de execução para receber o valor do contrato, que não havia sido quitado pelo clube. Assim, em nota, o Timão confirmou que pagou o valor integral do débito com a empresa de consultoria.

“O Sport Club Corinthians Paulista confirma que realizou o pagamento de R$1.634.000,00, referente à dívida com a empresa KPMG, que prestou serviço até 2023. O acordo foi quitado pela atual gestão e à vista”.

O Timão confessou a dívida no dia 30 de dezembro do ano passado, no fim da gestão de Duilio Monteiro Alves. À época, comprometeu-se a pagar o valor devido até 20 de janeiro. No entanto, a KPMG alega que não recebeu o dinheiro.

Dessa forma, a nova diretoria, encabeçada pelo presidente Augusto Melo, não continuou com os serviços da antiga consultoria e contratou outra para o lugar. Assim, firmou compromisso com a Ernst & Young.

