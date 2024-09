Dorival conta com o grupo completo no treino da Seleção desta terça-feira. Veja como foi!

O técnico Dorival Júnior contou, no treinamento desta terça-feira (3), com os 23 convocados para os jogos contra Equador e Paraguai. Este foi o segundo dia atividades no CT do Caju, do Athletico, mas o primeiro com o grupo completo. O clima, aliás, estava bem descontraído durante o trabalho.

A imprensa, assim como na segunda-feira, só acompanhar uma parte do treino desta terça. Os jogadores realizaram atividades de troca de passes rápidos. Posteriormente, exerceram alguns trabalhos de corrida.

O momento em que o treino foi fechado para os jornalistas, aliás, foi justamente quando o técnico Dorival Júnior distribuiu os coletes dos times. Assim, a escalação para o jogo contra a seleção equatoriana, na sexta-feira, ainda é uma incógnita.

Agenda da Seleção

A Canarinho terá mais dois treinamentos até o compromisso contra o Equador. Na sexta, a bola rola às 22h (de Brasília), no Couto Pereira. Já no dia 10 de setembro, o Brasil vai até Assunção enfrentar o Paraguai.

