Supercopa de Beach Soccer desembarca em Ceilândia com craques da modalidade

Nos próximos cinco dias, Ceilândia será a capital do Beach Soccer no país. Entre quarta-feira (4/9) e domingo (8/9), a cidade mais populosa do Distrito Federal receberá a edição inaugural da Supercopa da modalidade. Organizado nas areias da Arena Guariroba, a competição nacional reunirá os principais destaques em torneios masculino e feminino. Entre os homens, o certame destinará uma vaga na Taça Libertadores, em dezembro.

Ao todo, 20 equipes estarão envolvidas na disputa. No masculino, a taça ficará entre Anchieta, Botafogo, Carlos Renaux/Juventos, Flamengo, Internacional, Sampaio Corrêa, Vasco, Vitória, Moto Club, Beira Mar-PB, SEG-ES e o representante candango Ceilândia. O Gato Preto também estará envolvido no torneio feminino e dividirá as areias da Arena Guariroba com Botafogo, Confiança, Flamengo, Sampaio Corrêa, São Pedro, Rede Gol e Vasco da Gama.

As partidas da fase de grupos estão marcadas até sexta-feira (6/9) — veja agenda completa ao fim da matéria. "Não temos a praia, mas o Distrito Federal já mostrou que tem crescido a passos largos com o beach soccer. Temos a certeza que iremos realizar uma grande competição", prospectou Lucas da Luz, presidente da Federação de Beach Soccer do Distrito Federal. Outros organizadores também preveem o sucesso da competição nacional.

“Não é de hoje que estão de olho no trabalho que fazemos aqui. Estamos no centro das atenções, principalmente na Ceilândia, onde o trabalho árduo a várias mãos nos fez ter uma arena apropriada que não deixa a desejar em nenhum aspecto. Tenho a convicção de que o público vai comparecer e abrilhantar a Supercopa”, enfatizou Xexéu, um dos responsáveis pela organização no âmbito da capital federal.

Craques na areia

Campeões do mundo e grandes destaques da modalidade vão esbanjar talento ao longo das disputas. Entre os homens, alguns dos atletas presentes na conquista do hexacampeonato da Seleção Brasileira, em fevereiro deste ano, têm presença confirmada na competição. Um deles é Rodrigo Soares. Além do título mundial, o atleta conquistou o campeonato russo no último domingo. Melhor jogador do mundo, o jogador foi eleito o melhor da competição. O craque vai atuar pelo Flamengo.



Os estrangeiros também estarão presentes em peso na Supercopa do Brasil em Ceilândia. Segunda melhor seleção da América do Sul, o Paraguai terá como representantes o goleiro Yoa Rolón. Considerado um dos melhores do mundo, ele vai atuar pelo Carlos Renaux/Juventos-SC. Já Carballo defenderá o Botafogo nas disputas na Areia Guariroba. O time carioca também contará com um japonês no elenco inscrito para o torneio: trata-se de Oba.

Craques também estarão na areia nas disputas femininas. O anfitrião Ceilândia, por exemplo, vai contar com duas jogadoras da Seleção Brasileira e que, antes, estavam vestindo a camisa do Flamengo: Jasna, capitã do Brasil, e Lorena, terceira maior artilheira do escrete canarinho. No Vasco da Gama, um dos destaques é a japonesa Marin Fujisawa. Os treinadores das Seleções feminina e masculina, Fabrício Santos e Marco Octávio, marcarão presença para acompanhar e avaliar os desempenhos individuais durante a competição.

“Temos muito a agradecer aos nossos parceiros, o Instituto Mover da Vida, a Federação de Beach Soccer do Distrito Federal e a Secretaria de Esportes do DF pela realização da Supercopa do Brasil. Fazer esporte amador não é fácil, mas com a união de todos, com boa intenção e trabalho duro, conseguimos dar oportunidade às equipes, jogadores e comissões técnicas. Estamos certos que a principal competição de beach soccer do país neste ano será um sucesso”, destacou Rodrigo Royo, presidente da Confederação de Beach Soccer do Brasil (CBSB).

Agenda

Masculino

1ª Rodada (4/9)

Grupo A

8h15 Beira Mar x Anchieta

22h15 Ceilândia x Vasco da Gama

Grupo B

9h30 Carlos Renaux/Juventos x Moto Club

17h15 Sampaio Corrêa x Internacional

Grupo C

14h45 Botafogo x Vitória

19h45 Flamengo x SEG

2ª Rodada (5/9)

Grupo A

17h15 Vasco da Gama x Beira Mar

18h30 Ceilândia x Anchieta

Grupo B

8h15 Sampaio Corrêa x Moto Club

19h45 Internacional x Carlos Renaux/Juventos

Grupo C

10h45 Botafogo x SEG

16h Flamengo x Vitória

3ª Rodada (6/9)

Grupo A

10h45 Vasco da Gama x Anchieta

22h15 Ceilândia x Beira Mar

Grupo B

16h Sampaio Corrêa x Carlos Renaux/Juventos

19h45 Internacional x Moto Club

Grupo C

9h30 Flamengo x Botafogo

14h45 Vitória x SEG

Feminino

1ª Rodada (4/9)

Grupo A

10h45 São Pedro x Rede Gol

21h Ceilândia x Vasco da Gama

Grupo B

16h Sampaio Corrêa x Botafogo

18h30 Flamengo x Confiança

2ª Rodada (5/9)

Grupo A

21h Rede Gol x Vasco da Gama

22h15 Ceilândia x São Pedro

Grupo B

9h30 Flamengo x Botafogo

14h45 Sampaio Corrêa x Confiança

3ª Rodada (6/9)

Grupo A

18h30 Vasco da Gama x São Pedro

21h Ceilândia x Rede Gol

Grupo B

8h15 Botafogo x Confiança

17h15 Flamengo x Sampaio Corrêa