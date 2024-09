Futebol internacional: Confira o melhor da Data Fifa de setembro

Pela primeira vez desde o fim da Eurocopa e da Copa América, no último mês de julho, o mundo da bola decreta uma pausa no futebol de clubes e reinicia mais um capítulo das apresentações de seleções ao redor do globo. Marcada para acontecer entre esta quinta (5/9), e a próxima terça-feira (10/9), a Data Fifa da vez contemplará diferentes competições para seleções de continentes distintos. Enquanto isso, tanto o Brasileirão quanto os campeonatos nacionais da Europa ficam parados.

O grande destaque é o retorno da Seleção Brasileira de Dorival Júnior à ação pela primeira vez desde a eliminação frente ao Uruguai, pelas quartas de final do torneio continental posteriormente vencido pela Argentina.

A Canarinho terá dois compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Na sexta-feira (5/9), a equipe verde-amarelo recebe o Equador, às 22h30, no estádio do Coritiba, o Couto Pereira. Na terça-feira (10/9), o Brasil visita o Paraguai, em Assunção.

Além de confrontos das demais equipes na competição sul-americana, outro ponto a ser destacado é a disputa da Uefa Nations League, a Liga das Nações da Europa. Durante o período de tempo destacado, grandes seleções do Velho Mundo estarão em ação. Muitas delas, inclusive, se enfrentarão, como Itália x França, e Portugal x Croácia, França x Bélgica e Holanda x Alemanha.

A seguir, confira o melhor da Data Fifa de setembro:

Eliminatórias Sul-Americanas

O Brasil fará os dois jogos da parada da vez em busca de se aproximar das primeira posições da tabela. Atual dona da sexta colocação do torneio, a Seleção estaria classificada para a Copa do Mundo de 2026 caso as Eliminatórias já tivessem acabado. Porém, é de se concordar que a equipe de Dorival Júnior tem condições de registrar performances melhores e se desvencilhar das três derrotas sofridas nas últimas três derrotas.

Com 15 pontos, oito a mais do que o Brasil, a líder Argentina enfrentará Chile (em casa) e Colômbia (fora). Os Hermanos não poderão contar com a presença de Lionel Messi, com problema no tornozelo esquerdo desde a Copa América. Porém, chegam embalados pela conquista do torneio continental.

O Uruguai, segundo colocado com dois pontos atrás dos argentinos, se despede de Luis Suárez. O atacante do Inter Miami e maior artilheiro da história da equipe fará o último jogo a serviço da celeste diante do Paraguai, partida que acontece uma hora e meia antes do primeiro compromisso brasileiro. As boas performances na Copa América e nas próprias Eliminatórias, porém, serão combustível.

A Colômbia, vice-campeã do certame americano nos Estados Unidos, há dois meses, é a terceira colocada, três pontos atrás da Argentina. Los Cafeteros terão pela frente o Peru (fora) e os próprios argentinos (em casa). Veja todos os jogos da 7ª e 8ª rodada:

Sétima rodada

- Bolívia x Venezuela (quinta-feira, às 17h)

- Argentina x Chile (quinta-feira, às 21h)

- Uruguai x Paraguai (sexta-feira, às 20h)

- Brasil x Equador (sexta-feira, às 22h. Onde assistir: SporTV e TV Globo)

- Peru x Colômbia (sexta-feira, às 22h30)

Oitava rodada

- Colômbia x Argentina (terça-feira, às 17h30)

- Chile x Bolívia (terça-feira, às 18h)

- Equador x Peru (terça-feira, às 18h)

- Venezuela x Uruguai (terça-feira, às 19h)

- Paraguai x Brasil (terça-feira, às 21h30)

Uefa Nations League

A Liga das Nações da Uefa também está com duas rodadas agendadas para esta Data Fifa. A nova versão da competição, ao contrário das Eliminatórias Sul-Americanas, viverá os primeiros capítulos justamente a partir desta quinta-feira. A competição é dividida em três Ligas (A, B e C), e funcionam como espécies de divisões. É na primeira, porém, onde estão as principais seleções do Velho Mundo.

Atual campeã da Eurocopa, a Espanha é membro do Grupo quatro, junto de Dinamarca, Suíça e Sérvia. Na primeira rodada, enfrentará os sérvios, e na segunda, os suíços. O Grupo dois será o mais disputado. Por lá, estão Bélgica, França e Itália. A seleção de Israel será quem tentará correr por fora, já que apenas duas equipes se classificam à próxima fase.

Vale destacar, ademais, que os lanternas de cada grupo são rebaixados. Os terceiros colocados disputam um playoff para saber se sobem de divisão, ou se são rebaixados, a depender de onde se encontram. Enquanto isso, Portugal é membro do Grupo 1, e Alemanha e Holanda do Grupo 2.

Rebaixada para a Liga B na última edição do torneio, na temporada 2022/2023, a atual vice-campeã da Eurocopa, a Inglaterra, é a única seleção de grande porte presente na Liga B. Os ingleses estão presentes no Grupo 2, junto de Finlândia, Grécia e Irlanda. Veja alguns dos encontros mais aguardados das duas primeiras rodadas:

Primeira rodada

Portugal x Croácia (quinta-feira, às 15h45)

França x Itália (sexta-feira, às 15h45)

Alemanha x Hungria (sábado, às 15h45)

Sérvia x Espanha (quinta-feira, às 15h45)

Inglaterra x Irlanda (sábado, às 13h)

Segunda rodada

França x Bélgica (segunda-feira, às 15h45)

Holanda x Alemanha (terça-feira, às 15h45)

Suíça x Espanha (domingo, às 15h45)

*Onde assistir: Disney+, Canais ESPN e SporTV

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Fifa inicia escolha das sedes da Copa do Mundo Feminina 2027

Fifa inicia escolha das sedes da Copa do Mundo Feminina 2027 Esportes Fluminense recusa proposta da Europa por Arias

Fluminense recusa proposta da Europa por Arias Esportes Raphinha diz ter cogitado deixar o Barcelona e faz alerta sobre saúde mental: ‘O futebol te destrói’

Raphinha diz ter cogitado deixar o Barcelona e faz alerta sobre saúde mental: ‘O futebol te destrói’ Esportes Lucas Piton, do Vasco, revela que 2024 é sua melhor temporada

Lucas Piton, do Vasco, revela que 2024 é sua melhor temporada Esportes Inter anuncia novo auxiliar da equipe profissional

Inter anuncia novo auxiliar da equipe profissional Esportes Ex-Flamengo, Lucas Silva é anunciado pelo Nam Dihm FC, atual campeão do Vietnã