Após Jô e Patric, Itabirito deve anunciar mais reforços de peso para a temporada 2025

Na última semana, o Itabirito confirmou dois grandes reforços para a temporada 2025. Inicialmente, o clube da região metropolitana de Belo Horizonte anunciou o retorno de Patric e, no fim de semana, a chegada de Jô. No entanto, o clube não pretende parar por aí.

O Itabirito busca se fortalecer para a próxima temporada, na qual disputará o Campeonato Mineiro pela segunda vez consecutiva na elite e também competirá na Série D do Campeonato Brasileiro. A diretoria planeja reforçar o elenco para enfrentar esses desafios.

Fontes próximas à diretoria indicam que novos nomes de peso podem ser anunciados em breve, embora ainda não tenham sido revelados.

Reforços Confirmados

Patric foi o primeiro reforço anunciado e já teve uma passagem anterior pelo clube. Desta vez, o retorno promete ser mais duradouro. Patric assinou um contrato com o Itabirito até o final de 2026, com a possibilidade de encerrar sua carreira como atleta e se tornar sócio da SAF.

O CEO do Itabirito, Maycon Pereira, ofereceu a Patric um projeto de longo prazo. Além de sua atuação em campo nas temporadas de 2025 e 2026, Patric também ajudará a fortalecer e expandir a imagem do clube em todo o Brasil.

Logo depois, o Itabirito anunciou a contratação do atacante Jô. A negociação contou com o esforço do CEO Maycon Pereira e a intervenção do lateral-direito Patric, que jogou com Jô no Atlético e no Amazonas. Patric atuou como intermediário, trabalhando nos bastidores para convencer o atacante a aceitar o novo desafio.

Jô, afinal, estava no Amazonas, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Em sua última partida contra o América-MG, na 16ª rodada da competição nacional, Jô participou de 26 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência.

