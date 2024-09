Textor responde denúncia e pede sessão privada com STJD

Denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, John Textor quer uma reunião privada com órgão. O acionista da SAF do Botafogo criticou a forma como assunto da manipulação de resultados aconteceu, anteriormente.

“O STJD ainda nunca conduziu uma investigação sobre os fatos da manipulação de jogos. E esta recente proclamação é apenas uma repetição das alegações irresponsáveis ??anteriores de Marcelo Mauro (auditor), herdadas pelos novos membros do STJD”, explicou John Textor, à ESPN.

“Solicitei aos meus advogados que solicitem audiência ao STJD, em sessão privada, onde poderei (pela primeira vez) apresentar ao STJD as mesmas provas da CPI do Senado, por meio público promotor e por um promotor criminal”, acrescentou.

O empresário americano revelou ainda que virá esta semana ao Rio para tratar do assunto com os órgãos competentes, pedindo que o STJD fique fora.

John Textor pode receber suspensão de 810 dias e multa de até R$ 500 mil por entregar evidências de manipulação ao STJD. O órgão desconsiderou o material, em relatório de Mauro Marcelo de Lima e Silva, chegando a vazar, em gafe, nomes de jogadores e árbitros.

