Alex Telles manda recado para a torcida do Botafogo; confira

Nessa terça-feira (3), o Botafogo anunciou a contratação do lateral-esquerdo Alex Telles. Aos 31 anos, ele desembarca no Glorioso com acordo até o fim de 2026 e a esperança de empilhar diversas taças pelo clube carioca.

Empolgado com a badalação da torcida logo depois do seu anuncio oficial, o lateral-esquerdo usou a rede social para enviar um recado ao torcedor: “Sou mais um escolhido. Tô fechado com o Glorioso e vamos construir grandes coisas juntos. Um abraço à torcida alvinegra e ao John, pela confiança. Simbora!”, declarou em vídeo na rede social do clube.

Com Alex Telles, o Botafogo acredita que o seu elenco fique mais cascudo para os momentos importantes da temporada. Neste segundo semestre, além de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, onde está na liderança, também segue vivo na Libertadores. O adversário será o São Paulo.

Carreira de Alex Telles

Projetado pelo Juventude, Alex Telles foi negociado junto ao Grêmio e, com a camisa do Tricolor, chamou a atenção do Galatasaray, um dos principais times do futebol turco.

Devido as exibições de alto nível, o jogador chegou na Inter de Milão. Na Itália, ele não emplacou e acabou cedido ao Porto. No clube português viveu o auge da sua carreira no Velho Continente e despertou o interesse da Premier League, mais precisamente do Manchester United. O brasileiro só não contava que o time não fosse encaixar ao longo da sua passagem e foi embora sem deixar saudades. O último clube na Europa foi o Sevilha.

Antes de chegar ao Botafogo, Alex Telles defendeu as cores do Al-Nassr. Na Arábia Saudita, ele disputou 44 jogos, anotou três gols e deu seis assistências.

