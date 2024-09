Corinthians oficializa proposta pelo atacante Memphis Depay

Barcelona's Dutch forward Memphis Depay celebrates scoring the opening goal during the Spanish League football match between FC Barcelona and RCD Mallorca at the Camp Nou stadium in Barcelona on May 1, 2022. (Photo by Pau BARRENA / AFP) (Photo by PAU BARRENA/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Nesta terça-feira (3), a torcida do Corinthians recebeu a informação que o clube negocia a contratação do atacante Memphis Depay. Aos 30 anos, o jogador está sem clube desde a saída do Atlético de Madrid e espera acertar um novo destino nos próximos dias.

De acordo com o jornalista Samir Carvalho, o Alvinegro realizou duas conversas com o estafe do jogador, que demonstrou interesse em atuar sob o comando de Ramón Díaz e, principalmente, defender um clube brasileiro.

Segundo as informações do portal Meu Timão, o contrato oferecido pelo Corinthians a Memphis Depay é válida por duas temporadas. Sendo assim, ele chegaria com status de grande estrela do clube para tentar ajudar o time a escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Mesmo com a janela de transferências fechada, a sua liberdade contratual como ‘jogador livre’ permite que ele assine um acordo com qualquer equipe do futebol mundial.

Carreira Memphis Depay

Aos 30 anos, Memphis Depay coleciona passagens por grandes clubes do futebol europeu, entre eles, Manchester United e Barcelona. Porém, não conseguiu corresponder as expectativas nestes dois clubes.

O seu último clube no Velho Continente foi o Atlético de Madrid. Apesar de contar com Diego Simeone como treinador, ele não entregou o que era esperado e foi embora sem deixar saudades na torcida Colchonera.

Vale citar, que na última edição da Eurocopa, Memphis Depay foi convocado para defender as cores da Holanda e viu o país chegar até a semifinal, quando caiu para a Inglaterra.

